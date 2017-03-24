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Общество

Россия запретила ввоз нескольких марок сыра из Белоруссии

Россия запретила ввоз пяти марок белорусского сыра после проведения государственного лабораторного мониторинга, сообщает Россельхознадзор.

В частности, приостановлено действие деклараций о соответствии на сыр «Раубичский»  и сыр «Тильзитер»  с массовой долей жира в сухом веществе 45% производства филиала ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»,  на сыр «Белорусское золото»  и сыр «Альпийский» производства Ошмянского сыродельного завода - филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», на сыр «Гройцер» молодой Браславского филиала ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат».

 

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