Россия запретила ввоз нескольких марок сыра из Белоруссии
Россия запретила ввоз пяти марок белорусского сыра после проведения государственного лабораторного мониторинга, сообщает Россельхознадзор.
В частности, приостановлено действие деклараций о соответствии на сыр «Раубичский» и сыр «Тильзитер» с массовой долей жира в сухом веществе 45% производства филиала ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», на сыр «Белорусское золото» и сыр «Альпийский» производства Ошмянского сыродельного завода - филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», на сыр «Гройцер» молодой Браславского филиала ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат».