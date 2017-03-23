На железнодорожном мосту в Черёхе поймали трех подростков

12:24, 24 марта 2017, ПАИ

С 20 марта по 9 апреля в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическая операция «Каникулы». Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе, 22 марта сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних Псковского ЛО совместно с сотрудниками Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей областного УМВД и ОАО «РЖД» провели профилактический рейд на станции Череха. В результате были выявлены трое несовершеннолетних, которые шли по железнодорожному мосту на станции Череха, что категорически запрещено.

За данное правонарушение одного подростка, достигшего возраста 16 лет, привлекли к административной ответственности по статье 11.1 части 5 КоП РФ. Двое несовершеннолетних не достигли возраста административной ответственности, поэтому были составлены протоколы на их родителей - по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Материалы направили на рассмотрение Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковского района и города Пскова.

Инспекторы ОДН Псковского ЛО обратили внимание на то, что в 2004 году был зарегистрирован несчастный случай: с данного железнодорожного моста вниз упал 11-летний подросток, с тяжелыми переломами он был помещен в реанимационное отделение областной больницы.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте напомнили, что основной причиной детского травматизма является отсутствие контроля за проведением досуга детьми со стороны взрослых. При отсутствии надлежащего контроля со стороны родителей и недостаточной разъяснительной работы дети очень часто ищут развлечения на железной дороге, отметили в отделе.

Добавим, что цель операции «Каникулы» - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в период проведения весенних каникул.