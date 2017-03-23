Сотрудника Себежской таможни оштрафовали на 200 тысяч рублей за получение взятки

13:03, 24 марта 2017, ПАИ

Сотрудника Себежской таможни оштрафовали на 200 тысяч рублей за получение взятки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Установлено, что в сентябре 2016 года главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Себежской таможни получил взятку в размере 30 тысяч рублей от должностного лица таможни за совершение действий в интересах последнего, выраженных в возможности избежать дисциплинарной ответственности по результатам служебной проверки. Данное преступление выявили сотрудники УФСБ России по Псковской области, материалы проверки по данному факту были направлены для рассмотрения в Псковский следственный отдел на транспорте.