0
14:13
Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
20:08
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке
12:25
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
12:52
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
12:24
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО)
11:31
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
22:34
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
Еще новости
Происшествия

Сотрудника Себежской таможни оштрафовали на 200 тысяч рублей за получение взятки

Сотрудника Себежской таможни оштрафовали на 200 тысяч рублей за получение взятки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Установлено, что в сентябре 2016 года главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Себежской таможни получил взятку в размере 30 тысяч рублей от должностного лица таможни за совершение действий в интересах последнего, выраженных в возможности избежать дисциплинарной ответственности по результатам служебной проверки. Данное преступление выявили сотрудники УФСБ России по Псковской области, материалы проверки по данному факту были направлены для рассмотрения в Псковский следственный отдел на транспорте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
23 марта 2017
Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке
22 марта 2017
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке 18
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
21 марта 2017
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса 14
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
20 марта 2017
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка» 52
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО)
20 марта 2017
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО) 5
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
18 марта 2017
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
16 марта 2017
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый 1
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело 1

Идет загрузка...