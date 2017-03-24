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Общество

В Пскове проверят соблюдение санитарных норм при продаже птицы на «рынке выходного дня»

В Пскове примут меры по предупреждению возникновения и распространения гриппа птиц на территории муниципального образования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соответствующее распоряжение издала Комиссия администрации Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О мерах по предупреждению возникновения и распространения острого инфекционного заболевания – гриппа птиц на территории Псковской области».

Отделу потребительского рынка и услуг администрации города поручено обеспечить проведение регулярных рейдов с целью пресечения несанкционированной торговли живой птицей и продукцией птицеводства на территории Пскова с оформлением протоколов об административном правонарушении при выявлении фактов нарушения ветеринарного законодательства и последующим информированием органов ветеринарного надзора. Также будет организовано взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области и Управлением МВД России по городу Пскову при проведении проверок по соблюдению санитарных норм при продаже продукции птицеводства на «рынке выходного дня».

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций  администрации города Пскова обеспечит контроль за выполнением комплексного плана региона по предупреждению возникновения и распространения гриппа птиц, а также организует взаимодействие с Отделом по информационно-аналитической работе и связям со средствами массовой информации Псковской городской Думы по вопросу информирования населения о наличии угрозы возникновения очагов инфекционного заболевания, мерах его профилактики и ответственности владельцев личных подсобных хозяйств, занимающихся разведением домашней птицы.

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