Псковские единороссы утвердили координаторов партийных проектов и усилили их персональную ответственность

15:03, 24 марта 2017, ПАИ

Члены регионального политического совета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» на заседании, прошедшем 23 марта в актовом зале бизнес-центра «Новая слобода», приняли решение о том, что координаторы федеральных партийных проектов теперь будут курировать только один проект. При этом направление они будут выбирать сами с учётом пожеланий и знакомством с особенностью темы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Как пояснила заместитель руководителя РО Партии «Единая Россия» - начальник отдела АПР Галина Никитина, принцип «Один проект в одни руки» нацелен на усиление персональной ответственности координаторов и наиболее качественный контроль над реализацией партийных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни населения и благоустройство жизненного пространства.

Галина Никитина анонсировала, что уже в ближайшее время на интернет-сайте регионального отделения партии «Единая Россия» должен появиться баннер, где любой житель Пскова будет иметь возможность выразить своё мнение по актуальности ремонта той или иной дворовой территории. Такая информация будет предоставлена органам местного самоуправления и должна учитываться при составлении плана благоустройства псковских дворов. Чем активнее будут жители, тем больше вероятность того, что именно их территория поднимется выше в рейтинге предстоящего ремонта, заметила Галина Никитина.

Напомним, что в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия» реализуются такие федеральные партийные проекты, как «Городская среда», «Гражданский университет», «Детские сады – детям», «Детский спорт», «Единая страна – доступная среда», «Здоровое будущее», «Историческая память», «Местный дом культуры», «Модернизация образования», «Народный контроль», «России важен каждый ребенок», «Старшее поколение», «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Школа грамотного потребителя», а также региональный партийный проект «Народная программа».

На заседании политсовета регионального отделения партии также были утверждены кандидатуры координаторов проектов и председателя общественного совета. Так, председателя местного Координационного совета сторонников Великолукского городского местного отделения партии Николая Андросовича выдвинули для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Театры малых городов»; заместителя секретаря регионального отделения партии, первого заместителя председателя областного Собрания депутатов Виктора Антонова - для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «России важен каждый ребенок»; депутата Псковского областного Собрания Ирину Богачеву - для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Старшее поколение»; председателя Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), депутата Псковского областного Собрания Марину Борисенкову – для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда»; депутата Псковского областного Собрания депутатов Геннадия Григорьева – для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Парки малых городов»; депутата Псковского областного Собрания депутатов Игоря Дитриха – для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Здоровое будущее»; руководителя Псковского регионального отделения ВОО МГЕР, депутата Псковского областного Собрания депутатов Лидию Драгунову – для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Детские сады - детям»; председателя Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ, председателя Союза собственников недвижимости Псковской области Алексея Кириллова - для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя»; секретаря Псковского регионального отделения партии, председателя Псковского областного Собрания Александра Котова – для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Гражданский университет»; заместителя секретаря регионального отделения партии, заместителя председателя областного Собрания депутатов, председателя постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму Виктора Остренко – для назначения региональным координатором федеральных партийных проектов «Местный дом культуры» и «Народная программа»; заместителя секретаря регионального отделения партии, депутата Псковского областного Собрания Бориса Полозова - для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Историческая память»; депутата Псковского областного Собрания, члена регионального политического совета Юрия Сорокина - для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Детский спорт»; депутата Псковского областного Собрания, члена регионального политического совета Анатолия Тиханова - для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Народный контроль» и руководителем мониторинговой группы «Честная цена»; главу Пскова, члена Регионального политического совета Ивана Цецерского - для назначения координатором федерального партийного проекта «Городская среда»; депутата Псковского областного Собрания депутатов, члена Регионального политического совета Владимира Яникова - для назначения региональным координатором федерального партийного проекта «Модернизация образования»; члена Общественной палаты Псковской области, директора института непрерывного образования при ПсковГУ Инну Андреянову - для назначения председателем общественного совета федерального партийного проекта «Гражданский университет»; депутата Псковского областного Собрания, директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» города Великие Луки Елену Даньшову – для назначения председателем общественного совета федерального партийного проекта «Модернизация образования»; руководителя общественной организации «Историческая память» Павла Дроздова - для назначения председателем общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память»; депутата Псковской городской Думы Илью Комиссарова – для назначения председателем общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда»; заведующую филиалом МБУК «ГКЦ» Елену Коржеву - для назначения председателем общественного совета федерального партийного проекта «Местный дом культуры»; руководителя регионального отделения ООО «Опора России», депутата Псковской городской Думы Валерия Лесникова - для назначения председателем общественного совета федерального партийного проекта «Народный контроль»; заместителя директора МБУК «Великолукский драматический театр» Регину Максименкову - для назначения председателем общественного совета проекта «Театры малых городов»; первого заместителя председателя правления регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» Светлану Мельничуку - для назначения председателем общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение»; помощника депутата ПОСД Всеволода Козловского Сергея Михайлова - для назначения председателем общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя»; доцента кафедры физвоспитания ПсковГУ, председателя федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексея Никитина - для назначения председателем общественного совета проекта «Детский спорт»; заместителя председателя Псковского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Екатерину Транёву – для назначения председателем общественного совета проекта «России важен каждый ребенок»; члена общественной палаты Пскова, председателя областной Общественной организации «Чудской проект» Ольгу Василенко - для назначения председателем общественного совета проекта «Парки малых городов».