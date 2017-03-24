1 октября 2018 года в Псковской области планируют снять запрет на отстрел косуль

12:54, 24 марта 2017, ПАИ

До 1 октября 2018 года в Псковской области запрещена охота на европейскую косулю. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов в эфире проекта ПАИ-live 24 марта. Он пояснил, что запрет был введён в связи с резким падением численности этих животных – с 12 тысяч особей до 2 тысяч за три года.

По словам Андрей Горкунова, численность косуль сократилась из-за погодных условий. «Она не переносит высоту снежного покрова выше полуметра, а зимы 2010-2011 годов были очень снежные», - напомнил он. В настоящее время количество этих животных в псковских лесах увеличилось.

Зампредседателя Госкомитета области по природопользованию отметил, что случаи незаконного отстрела косуль в регионе фиксируется. «Косуля вкуснее и ответственность за её добычу гораздо меньше: можно отделаться административным штрафом и возмещением ущерб», - сказал он, но обратил внимание, что в период полного запрета на добычу определенного вида за охоту на него наступает уголовная ответственность.