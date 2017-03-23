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4 года тюрьмы назначили псковичу, устроившему «пьяное» ДТП со смертельным исходом

Псковский районный суд вынес обвинительный приговор 32-летнему уроженцу Псковской области, который устроил ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что вечером 25 июля 2016 года мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На дороге Псков - Кебь он выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, где врезался деревья. ДТП повлекло смерть двух человек - мужчины и женщины.

Подсудимый полностью признал свою вину, но в судебном заседании и в ходе предварительного расследования он настаивал, что не помнит обстоятельств ДТП и факта употребления им спиртных напитков накануне его совершения. Гражданин пояснил, что в результате ДТП получил телесные повреждения в виде ушиба головного мозга. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, данный факт подтвердился. Вменяемость подсудимого проверили, сомнений у суда она не вызвала.

Суд постановил признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и назначить ему основное наказание в виде 4 лет лишения свободы и дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

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