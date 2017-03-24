Огромное сердце из печенья и зефирного крема приготовит на выставке «Свадьба EXPO`2017» мастерская «Хлебосол»

16:13, 24 марта 2017, ПАИ

Кулинарный мастер-класс представит на выставке «Свадьба EXPO`2017» мастерская «Хлебосол». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал руководитель мастерской Николай Михайлов.

По его словам, благодаря мастерам «Хлебосола» каждый гость выставки сможет почувствовать себя кондитером и приготовить печенье с воздушным зефирным кремом. «Печенья-заготовки мы раздадим желающим, затем дадим конверты с кремом, с помощью которых на печенье нужно будет «сажать» зефирные розочки», - рассказал Николай Михайлов и добавил, что у стенда «Хлебосол» можно будет приобрести и уже готовые пирожные.

Он также отметил, что большое кулинарное шоу для 15-20 человек пройдет и на основной сцене выставки. «Каждый участник шоу получит фрагмент печенья, на котором также нужно будет разместить кремовые розочки. Потом все фрагменты соединятся, и получится большое - 1,5 на 1,5 метра - сердце, которым мы угостим посетителей», - уточнил Николай Михайлов.

По его словам, для свадеб мастерская «Хлебосол» также проводит кулинарные выездные мастер-классы с выездными кулинарными станциями. Гости торжества могут понаблюдать или сами принять участие в приготовлении эклеров, капкейков или пряников.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>