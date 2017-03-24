Основную часть лицензий на добычу лося в Псковской области отдают участникам мониторинга объектов животного мира

13:21, 24 марта 2017, ПАИ

80% всех лицензий на добычу лося в Псковской области отдают участникам ежегодного мониторинга объектов животного мира. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов в эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

«Подсчетом лосей может заниматься любой охотник. Для этого нужно в ноябре подать заявление на участие в учетных работах», - рассказал гость эфира. Он заметил, что заявлений обычно больше, чем необходимо, поэтому участников мониторинга определяют по результатам жеребьёвки.

Андрей Горкунов также напомнил, что для получения лицензии на охоту необходимо обратиться в Государственный комитета области по природопользованию, либо в ближайшее отделение Многофункционального центра.