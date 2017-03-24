Глава Пскова посетил два детских социальных учреждения, которым необходима поддержка

14:34, 24 марта 2017, ПАИ

Глава города Иван Цецерский совершил рабочую поездку в два детских социальных учреждения в Пскове - Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенный на улице Максима Горького, 23, и Службу социальной реабилитации несовершеннолетних на улице Набат, 6а. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в выезде также приняли участие и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, уполномоченные по правам ребенка в регионе Наталия Соколова и по правам человека Дмитрий Шахов, начальник Территориального управления города Пскова Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Наталья Хачапуридзе, руководители соцучреждений.

В учреждении на Максима Горького гости начали визит с осмотра прилегающей территории. Директор Ольга Верхоглядова рассказала, что в межсезонье на участке ощущается отсутствие работающей ливневой канализации, а игровые элементы на детской площадке устарели и требуют обновления. Глава Пскова и руководитель госкомитета области по ЖКХ договорились совместно проработать эти вопросы. Кроме того, директор высказала опасения по поводу состояния кровли, фасада и вентиляционной системы в учреждении. Андрей Агапов заверил, что для экспертной оценки и работы над проектом в детский дом в ближайшее время прибудут специалисты регионального Управления строительства и капитального ремонта.

Участники рабочего выезда также осмотрели помещения, где живут ребята от трех до 16 лет. В настоящий момент в детском доме находятся 33 человека. Самые маленькие прочитали главе Пскова стихотворения. Подарком для гостей стал небольшой концерт, организованный оркестром подопечных учреждения «Геликон» под руководством Почетного гражданина Пскова Александра Роора. Наставник рассказал, что сейчас идет обновление состава, первые шаги делают маленькие музыканты, в целом коллектив играет важную роль в социализации детей.

Далее глава Пскова провел рабочее совещание по тем вопросам, которые были обозначены в ходе осмотра. «Несмотря на то, что учреждение находится в областном подчинении, городские власти готовы решить посильные задачи совместно с региональными. В детском доме находят кров и заботу ребята из Пскова. И этим все сказано», - подчеркнул Иван Цецерский. Участники совещания обсудили также работу попечительского совета, который создан в учреждении, и пришли к выводу, что помощь попечителей должна быть более весомой и точечной.

Территория вокруг здания Службы социальной реабилитации несовершеннолетних на улице Набат также требует наведения порядка в плане обновления асфальтового покрытия, сноса нескольких аварийных деревьев, отметили в пресс-службе муниципалитета. Директор Елена Воронцова рассказала, что здание 1960-х годов постройки ни разу не видело капитального ремонта, фундамент начал проседать, трещины в цоколе становятся все заметнее. В связи с этим, по её словам, пришлось отказаться от использования нескольких помещений в торцевой части учреждения. Экспертизу взял на себя госкомитет по строительству и ЖКХ. Глава Пскова подчеркнул, что город займётся вопросом с аварийными деревьями, поиском собственников прилегающих к территории учреждения участков, которые сейчас захламлены и требуют наведения порядка.

В настоящий момент в учреждении идет обновление состава попечительского совета. Глава города отметил, что «люди, которые в него войдут, не должны только числиться на бумаге и быть «для галочки», необходима реальная помощь и социальная ответственность».

В завершение встречи начальник Территориального управления Пскова госуправления социальной защиты населения Псковской области Наталья Хачапуридзе поблагодарила участников рабочего выезда за деятельное участие и поддержку социальных учреждений.