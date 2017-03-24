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Культура

Псковичам предлагают посмотреть фильм о легендарном обозе для блокадного Ленинграда

Краеведческий ресурс Псковской областной научной библиотеки - электронная библиотека «Псковиана» - продолжает виртуальный проект «Псковская пятница». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, 29 марта исполнится 75 лет со дня прибытия продовольственного обоза в блокадный Ленинград, этому событию и посвящена «Псковская пятница».

Это маленький документальный фильм о легендарном обозе с продовольствием, который собрали в оккупированных деревнях Псковской, Новгородской и Ленинградской областей для блокадного города. Мирные жители партизанского края, подвергаясь риску и трудностям пути через болота, доставили его в голодающий город. «Тяжелый труд и бескорыстный подвиг воодушевил всю страну. По дороге обоз встречали митингами и собраниями, а фронтовые журналисты широко разнесли весть о народной инициативе. Об этих событиях повествует книга псковского писателя Ивана Васильевича Виноградова «Легендарный обоз», факты из которой стали основой сценария», - рассказали в библиотеке.

Напомним, что проект «Псковская пятница» еженедельно предлагает вниманию зрителей короткий видеоролик о псковских людях, фактах и событиях, извлеченных из краеведческих источников библиотеки.

Уже вышли сюжеты «Блуждающий поезд» о последних перемещениях царского поезда Николая II перед его отречением и «Роковые телеграммы», в котором звучат голоса последних советчиков российского монарха; «Тихвинская икона Божией Матери в Пскове» повествует о разграблении культурных и исторических ценностей в оккупированном городе и «Первые газеты Псковской губернии», показывающий, как они назывались, как выглядели и как распространялись.

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