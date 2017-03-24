Сегодня в Пскове проходит День бесплатной юридической помощи

14:17, 24 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 24 марта, сотрудники Адвокатской палаты Псковской области принимают участие в Дне бесплатной юридической помощи, который проходит по всей России. Как сообщили Псковскому агентству информации в палате, прием граждан осуществляется в Псковском региональном отделении общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России» в формате открытых дверей. Он будет вестись до 17:00.

Наиболее распространенными вопросами, по которым граждане обращаются за юридической помощью, являются наследственные, жилищные, земельные, вопросы социального обеспечения, взыскания алиментов и иные.