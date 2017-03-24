Медведев одобрил пониженную ставку для системы «Платон»
С 15 апреля ставка нового тарифа системы «Платон» составит 1,91 рубля за километр пути, сообщается на сайте кабинета министров.
Сейчас тариф системы равен 1,53 рубля за километр. Согласно постановлению Правительства от 31 января, с 15 апреля он должен был вырасти вдвое — до 3,06 рубля.
«Подписанным постановлением коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,91 рубля», — сообщила пресс-служба Правительства.