РЕВИЗИЯ: Центр отдыха «Подосье»

17:40, 28 марта 2017, ПАИ

Баня - пожалуй, лучший способ расслабиться после тяжелых трудовых будней. Главное - не прогадать с выбором места. Предложений много, но порой за «настоящей русской баней» предлагают ехать за тридевять земель. Дескать, только там, в глуши, в дали от города, можно как следует отдохнуть. Между тем, все, что душа пожелает, найдется всего в двух километрах от Пскова: в центре отдыха «Подосье», который расположен в одноименной деревне Псковского района. Корреспонденты Псковского агентства информации провели ревизию этого места и убедились, что там наверняка смогут порадовать всех любителей легкого пара, вкусных шашлыков и дружных компаний!

При въезде на территорию гостей сразу встречает администратор комплекса, который все подробно показывает и рассказывает. Благо, есть о чем: в «Подосье» найдется множество возможностей для качественного отдыха.

В большом двухэтажном деревянном доме в классическом русском стиле расположены сразу две бани, рассчитанные на небольшие компании. Группы любителей банного отдыха гарантированно не пересекутся и не будут мешать друг другу: дом разделен на две изолированные части. Причем в каждой из них, помимо собственно парилки, есть душевая, бассейн, зал и комнаты для отдыха.

Бани придутся по нраву ценителям: париться здесь - одно удовольствие! Пар, что называется, «легкий» - не обжигает. А печи-каменки долго держат оптимальную температуру. Кстати, везти с собой веники нет необходимости - они найдутся прямо на месте и на любой вкус: березовые, дубовые и смешанные с добавлением липы!



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко

































































В залах, расположенных на первом этаже, есть все самое необходимое для комфортного отдыха или небольшого торжества: стол, за которым легко поместятся 10-12 человек, телевизор с DVD-проигрывателем и караоке, красивая посуда, микроволновая печь, а также холодильник, куда можно заранее положить продукты и напитки. Всегда в наличии чистая питьевая вода из артезианской скважины.

Бассейны глубиной полтора метра оснащены современной системой фильтрации, которая позволяет воде оставаться кристально чистой. Температура воды в бассейнах поддерживается на уровне 21-23 градусов, что позволит комфортно себя чувствовать и детям, и взрослым.

На втором этаже находятся две комнаты: в них тепло даже в самый сильный мороз. В каждой комнате - большая двуспальная кровать. А еще можно расслабиться в массажном кресле, которое также находится на втором этаже.

Отдых в малых гостевых домах с баней стоит всего 1000 рублей за час. При этом от количества людей цена не зависит. В будние дни действует акция — при заказе от трёх часов вы можете получить дополнительный час в подарок.

Еще один гостевой дом рассчитан уже на компанию побольше. Он отлично подойдет для того, чтобы отметить юбилей или собраться с друзьями на выходных. Просторная баня, аренда которой обойдётся в 1200 рублей за час, рассчитана на компанию до 25 человек. Банкетный зал с акустической аудиосистемой 5.1, плазменным телевизором и огромным столом вмещает до 40 человек.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко

























На территории центра есть игровая площадка, где дети не заскучают, катаясь на свежем воздухе на качелях или прыгая на батуте, пока взрослые отдыхают в бане.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко











Любители самостоятельного приготовления шашлыка смогут за 300 рублей арендовать шашлычную с большой печью и просто огромным мангалом. А для тех, кто не хочет сам «стоять у плиты», мясо приготовит приглашенный шеф-повар. В планах центра отдыха «Подосье» сделать отдых любителей шашлыка ещё более комфортным: совсем скоро здесь можно будет заранее заказать свежайшее мясо, которое по желанию гостей замаринуют и приготовят.

Для тех, кто приезжает на отдых на личном транспорте, на территории комплекса предусмотрена удобная парковка на 10 автомобилей. Так что проблема, где оставить автомобиль, чтобы не волноваться за его сохранность, не возникнет.

«Подосье» - прекрасное место в «шаговой» доступности от города, где можно отдохнуть на выходных или расслабиться после длинного трудового дня вместе со всей семьей или большой компанией друзей.

Место: Центр отдыха «Подосье».

Как попасть: Двигаясь из Пскова по Рижскому шоссе, проехать 2 километра и повернуть налево в деревню Подосье, напротив вывески «Неелово».

Прайс: 1000 рублей в час за малые гостевые дома и 1200 рублей в час за большой дом. От количества людей цена не зависит. Забронировать свой отдых можно по телефону 8-911-884-23-73 с 10:00 до полуночи.

Группа в «ВКонтакте»: vk.com/podosie.