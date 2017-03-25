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Общество

Сертификаты на свадебный маникюр разыграет салон LuckyRoom на выставке «Свадьба EXPO`2017»

Сертификаты на свадебный маникюр разыграет салон LuckyRoom на выставке «Свадьба EXPO`2017». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала директор студии Екатерина Филатова.

«Планируем устроить лотерею и разыграть среди будущих невест пять бесплатных маникюров. Также розыгрыш трёх сертификатов на услуги нашего салона пройдёт на главной сцене выставки», - рассказала Екатерина.

Кроме того, мастера LuckyRoom практически в «онлайн-режиме» продемонстрируют процесс создания классического свадебного маникюра, проконсультируют относительно модных тенденций этого сезона и запишут на нужную дату.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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