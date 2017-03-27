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Общество

Услуги по аэросъемке представит YAstudio на «Свадьбе EXPO'2017»

Услуги по съемке свадебных фотографий и видео, в том числе аэросъемке, а также альбомы для молодоженов представит студия YAstudio на «Свадьбе EXPO'2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил представитель компании Юрий Сидоренко.

На выставке гости также смогут посетить специальную фотозону, организованную YAstudio совместно со студией «Облака», где можно будет сделать бесплатные фотографии. Позже они появятся на официальной странице YAstudio в соцсети «ВКонтакте».

По словам Юрия Сидоренко, в своей презентации на выставке YAstudio будет делать акцент на аэросъемке, так как этот популярный формат является отличным украшением для свадебных видео. Кроме того, представители студии поделятся идеями видеопоздравлений для родителей молодоженов и гостей свадьбы.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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