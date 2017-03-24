Гигантские цветы из изолона увидят псковичи на выставке «Свадьба EXPO`2017»

17:02, 24 марта 2017, ПАИ

Студия арт-дизайна «Happy Day Pskov», которая занимается оформлением свадеб, представит на выставке «Свадьба EXPO`2017» объёмные цветы из изолона. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель студии Мария Егорова.

«Эти гигантские цветы используются для студийных фотосессий, а также для оформления свадьбы», - рассказала Мария Егорова. По её словам, для Пскова это новинка: «Здесь этим никто особо не занимается, только цветы из гофра делают».

Также в выставочной экспозиции можно будет увидеть подсвечники и клетки для голубей.

Кроме того, сотрудники студии арт-дизайна «Happy Day Pskov» будут раздавать флаеры и разыграют среди гостей выставки подарочные сертификаты на сумму от 1000 до 5000 рублей. При предъявлении такого сертификата в студии сделают скидку на оформление свадьбы на указанную сумму.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>