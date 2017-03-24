Договор на выгодных условиях предложит фотограф Ирина Екимова гостям выставки «Свадьба EXPO`2017»

15:16, 24 марта 2017, ПАИ

Во время проведения выставки «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут подписать договор на выгодных условиях на фотосессию у Ирины Екимовой. Как сообщила Псковскому агентству информации фотограф, гости выставки смогут получить и другие ценные подарки, в том числе бесплатный сертификат на фотосессию «Love Story».

На выставке Ирина Екимова будет работать вместе с визажистом Лидией Смирновой, которая создаст образ для модели. «А я сделаю красивые фотографии», - отметила Ирина Екимова и добавила, что воспользоваться услугами визажиста и фотографа смогут все желающие.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>