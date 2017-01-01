В Пскове стало больше салонов связи Tele2

15:09, 24 марта 2017, ПАИ

Tele2 подвела итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе в 2016 году. В Псковской области оператор открыл два новых салона и запустил бесплатную доставку из онлайн-магазина.

За год компания открыла 48 фирменных салонов связи и увеличила общее количество точек продаж на 20% в Северо-Западном регионе. Возможность обратиться за обслуживанием в фирменный салон оператора появилась в торговых центрах, магазинах, в банках и прочих местах шаговой доступности, удобных для жителей. Магазины мобильной связи Tele2 распахнули двери в Пскове в торговом центре «Акваполис» на ул. Кузбасской Дивизии, 19, а также в Себеже на ул. 7 Ноября, 29. Большая часть новых точек открылась в Петербурге и Ленинградской области: число салонов здесь превысило 100, в том числе начали работу салоны связи оператора на Московском вокзале, в торговых комплексах «МЕГА Парнас» и «Жемчужная Плаза».

Tele2 обеспечила бесплатную курьерскую доставку для онлайн-покупателей Северо-Западного региона. В частности, сервис доступен жителям Пскова и Острова. В малых населенных пунктах работают пункты самовывоза. На виртуальной витрине представлены уникальные комбинации номеров мобильных телефонов, есть возможность подобрать номер или комплект номеров с помощью различных фильтров. Также с 2016 года в онлайн-магазине Tele2 можно приобрести модемы, роутеры и фирменные смартфоны Tele2 Mini, Midi, Maxi, Midi LTE, Maxi LTE и Maxi Plus, вошедшие в число наиболее популярных в России. Рост количества заказов в интернет-магазине на Северо-Западе составил 10%, в Пскове – 5%.

В 2016 году появилась возможность подключиться к оператору в онлайн-ретейлере «Юлмарт». Также продолжилось сотрудничество Tele2 с магазинами цифровой и бытовой техники «М.Видео», DNS, стартовые пакеты оператора доступны в сети «Ростелекома», в салонах федеральных ретейлеров «Связной» и «Евросеть». SIM-карты оператора можно приобрести в отделениях Почты России в крупных городах и небольших поселках.