В Палкинском районе полиция провела мероприятия антинаркотической направленности

15:08, 24 марта 2017, ПАИ

В Палкинском районе полиция провела мероприятия антинаркотической направленности. Сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области совместно со специалистами ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» организовали обучающий семинар для педагогов образовательных учреждений района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того, для учащихся 9-10 классов в Палкинской общеобразовательной школы устроили встречу, направленную на формирование у подростков антинаркотического мировоззрения, пропаганду здорового образа жизни.

В ходе общения заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева рассказала ребятам о негативных последствиях, которые наступают в результате употребления наркотиков, спиртного, а также курения. Говорилось и об установленной в этой сфере законодательством Российской Федерации ответственности - как административной, так и уголовной.