18 июля в Петербурге стартует автопробег «Дружба», участники которого отправятся через Псков в Берлин

16:03, 24 марта 2017, ПАИ

18 июля в Санкт-Петербурге стартует автопробег «Дружба», участники которого через Псков и Варшаву отправятся в Берлин, откуда вместе с немецкой командой двинутся в Россию. Об этом сообщил заместитель председателя Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Артур Евтеев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 24 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Артур Евтеев рассказал, что участники ответного автопробега проведут в Берлине три дня, встретятся с местными активистами. «Затем мы отправимся все вместе в обратный путь по маршруту Берлин – Варшава - Вильнюс - Петербург, а немцы дальше разъедутся по России - у них в планах 7 маршрутов (более 40 тыс. км) и 45 городов. Четыре-пять немецких маршрутов пройдут через Псков», - отметил зампредседателя Молодежного парламента. По его словам, немецкие участники автопробега планируют задержаться в Пскове на две ночи – с 27 по 29 июля, их будет порядка 500-700 человек.

Автопробег российских участников продлится 10 дней. На сайте мероприятия уже началась регистрация первых участников, также есть группа в социальной сети «ВКонтакте» «Автопробег «Санкт-Петербург - Берлин». «Это не политическая акция, а, скорее, акция поддержки для наших немецких друзей, которые в прошлом году делали подобный автопробег», - пояснил Артур Евтеев.

Он добавил, что для участия в автопробеге планируется собрать от 100 до 200 человек, 30-40% из которых - псковичи. Участвовать в автопробеге можно не только на своем автомобиле, но и на арендованном организаторами транспорте. Артур Евтеев уточнил, что все затраты ложатся на участников пробега, они составят от 350 до 600 евро. «Мы принимаем всех желающих, поможем оформить визы, зарезервировать гостиницу. Каждый вправе сам регулировать свои траты на эту поездку», - сказал зампредседателя Молодежного парламента.

Напомним, в этом году по традиции пройдет автопробег Мира «Берлин - Москва». Идею встретить немецких участников, доехав до Бранденбургских ворот, поддержали в Молодежном парламенте Псковской области.