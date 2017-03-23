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В Великих Луках грабитель с ножницами получил 2,5 года колонии

В Великих Луках грабитель с ножницами получил 2,5 года колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что утром 27 октября 2016 года в помещение магазина по переулку Некрасова в Великих Луках зашел неизвестный. Под угрозой применения насилия, используя в качестве оружия ножницы, он похитил ящик с 7 тысячами рублей, после чего скрылся.

По горячим следам злоумышленника задержали сотрудниками полиции. Подозреваемым оказался 52-летний безработный мужчина без определенного места жительства, ранее судимый. Похищенное изъято.

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