В Великих Луках грабитель с ножницами получил 2,5 года колонии

15:35, 24 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках грабитель с ножницами получил 2,5 года колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что утром 27 октября 2016 года в помещение магазина по переулку Некрасова в Великих Луках зашел неизвестный. Под угрозой применения насилия, используя в качестве оружия ножницы, он похитил ящик с 7 тысячами рублей, после чего скрылся.

По горячим следам злоумышленника задержали сотрудниками полиции. Подозреваемым оказался 52-летний безработный мужчина без определенного места жительства, ранее судимый. Похищенное изъято.