Битва реконструкторов и экскурсии ждут немецких участников автопробега «Дружба» в Псковской области

16:33, 24 марта 2017, ПАИ

Для немецких участников автопробега «Дружба» в Псковской области проведут битву реконструкторов и экскурсии, также планируется посещение Детской деревни – СОС и проведение круглого стола для предпринимателей совместно с движением «Своё!». Об этом рассказал заместитель председателя Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Артур Евтеев сегодня, 24 марта, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Артура Евтеева, участников автопробега из Германии планируется разместить в псковских семьях. «В нашей группе можно оставлять сообщения о желании принять у себя немецких гостей», - добавил он и отметил, что принимающая сторона должна владеть английским или немецким языком.

Артур Евтеев подчеркнул, что псковичи неохотно приглашают к себе иностранцев, в отличие, например, от столичных жителей.

Напомним, 18 июля в Санкт-Петербурге стартует автопробег «Дружба», участники которого через Псков и Варшаву отправятся в Берлин, откуда вместе с немецкой командой двинутся в Россию.