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Общество

Немецкие благотворители подарили воспитанникам псковских интернатов бытовую технику и швейные машинки

Воспитанники Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, и Красногородской специальной школы-интерната смогут развить свои навыки ведения домашнего хозяйства благодаря поддержке немецкой страховой компании «ERGO». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского Детского фонда.

В Красногородской специальной школе-интернате проживает и воспитывается более 100 детей с особенностями в развитии, а в Опочецкой школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке, обучаются около 120 детей. При содействии партнера Детского фонда австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и лично президента организации Паскаль Вайер руководство страховой компании «ERGO» решило помочь воспитанникам этих интернатных учреждений. Для ребят из Опочецкой школы-интерната, благодаря помощникам удалось приобрести различную бытовую технику (холодильник, чайник, утюг), а также швейные машинки, ткани и материалы для рукоделия на общую сумму более 70 тысяч рублей.

У воспитанников Красногородской специальной школы-интерната благодаря отзывчивости представителей компании «ERGO» появилось оборудование для обучения старшеклассников навыкам демонтажа, установки, ремонта и обслуживания сантехники: раковины, поддоны, нагреватели, трубы и другие сантехнические приспособления на сумму 85 тысяч рублей. Все это позволит формировать не только трудовые, но и гигиенические навыки ребят, пояснили в Детском фонде.

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