Елена Бибикова считает необходимым обеспечить комфортную атмосферу в домах престарелых

16:45, 24 марта 2017, ПАИ

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова приняла участие в работе специального совещания постоянной комиссии по социальным вопросам Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) при Президенте Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Главными темами совещания стали проблемы соблюдения прав пожилых, проживающих в стационарных социальных и медико-социальных учреждениях, роль общественного контроля в обеспечении прав пожилых, необходимость единых стандартов ухода и реализация стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.

«Для нашей страны, как и для всего мира в целом, проблема старения населения на сегодняшний день достаточно актуальна. Доля людей, достигших пенсионного возраста в структуре населения страны, ежегодно возрастает. Так за период с 1981 по 2015 годы количество пенсионеров выросло с 24,7 млн человек до 41,4 млн человек, это 75% увеличение, в то время как все население России увеличилось лишь на 5%», - отметила в своем выступлении Елена Бибикова.

Нарастающее старение населения ставит перед обществом серьезные социальные, экономические, психологические, медицинские и этические проблемы. «Улучшение качества обслуживания, эффективная поддержка людей, нуждающихся в постоянной или эпизодической посторонней помощи, необходимость выделения дополнительных средств на медико-социальную помощь лицам старшего возраста, ликвидация очередности в социальные учреждения – это первоочередные направления работы. Не менее важным является забота о комфортном душевном состоянии человека, соблюдении его прав», - подчеркнула сенатор.

«Пожилой человек, вынужденный отказаться от самостоятельной жизни дома, испытывает чувство одиночества, постоянного беспокойства и страха. Окруженный душевной домашней атмосферой, он раскрывается, начинает общаться, строить планы, просто жить», - считает Елена Бибикова.

Участники совещания обсудили важность совместной работы органов власти и общественных организаций со стационарными учреждениями социального обслуживания в интересах пожилых. По мнению законодателя, реализация стратегии действий в интересах граждан старшего поколения невозможна без широкого привлечения общественных организаций.

В работе совещания приняли участие представители региональной исполнительной власти, Российского Красного Креста, благотворительного фонда «Старость в радость».