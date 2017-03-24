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Общество

Общественники начали «генеральную уборку» Пскова с района Любятово

24 марта в Пскове прошёл первый субботник, организованный по инициативе Регионального отделения Общероссийского народного фронта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области

«Генеральная уборка» города от мусора стартовала в районе Любятово. В ликвидации несанкционированной свалки, помимо членов регионального отделения ОНФ, приняли участие представители Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, студенты Псковского государственного университета и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН РФ, а также сотрудники Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Проведение подобных экологических акций на недавней встрече с активистами ОНФ поддержал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он предложил сделать эти мероприятия ежемесячными, в том числе в районах области, и вовлекать в них как можно больше людей.

ОНФ запустил акцию «Генеральная уборка» около двух месяцев назад. В основе проекта — открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором фиксируются сообщения граждан о нелегальном складировании мусора. Конечный результат проекта — ликвидация стихийных свалок. На сегодняшний день на интерактивной карте несанкционированных свалок региона отмечены 29 замусоренных мест. Две свалки уже ликвидированы.

Также в рамках проекта активисты ОНФ планируют уделить внимание экологическому воспитанию школьников и молодежи, участвовать в реформировании системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

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