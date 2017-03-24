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Политика

Псковская «Единая Россия» выдвинула Дмитрия Яковлева в члены Молодёжного парламента

На прошедшем заседании политического совета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили новую кандидатуру в члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, в порядке ротации членов парламента предлагается кандидатура псковича Дмитрия Яковлева. Ранее «Единую Россию» в Молодежном парламенте представлял Сергей Петров.

Дмитрию Яковлеву 33 года. В 2007 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств по специальности «режиссура театрализованных представлений и праздников», а в 2010 году - Северо-западную академию государственной службы, где обучался по специальности «Государственное и муниципальное управление». В партии «Единая Россия» состоит с 2009 года.  

Кандидатуру Дмитрия Яковлева представил член политсовета Виктор Остренко, который дал претенденту соответствующую рекомендацию. Сам Дмитрий Яковлев на заседании политсовета выразил желание активно участвовать в реализации федерального партийного проекта «Городская среда», так как считает его очень актуальным и полезным на сегодняшний день. Участие в этом проекте поможет Дмитрию Яковлеву в его общественной деятельности, так как он является председателем совета многоквартирного дома, пояснил кандидат.

Напомним, что на 8-й сессии Псковского областного Собрания, назначенной на 30 марта, депутаты рассмотрят вопрос о ротации восьми членов Молодежного парламента, которая связана с низкой активностью исключенных: молодые люди никак не проявили себя, не посещали заседания, некоторые из них так и не получили удостоверения.

Отметим, что спикер областного Собрания Александр Котов также поддержал инициативу молодых парламентариев об обновлении состава Молодежного парламента.

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