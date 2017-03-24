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Спорт

Псковичей приглашают на «Зарядку для всех» 7 апреля

7 апреля в 14:00 в рамках Всемирного дня здоровья в Детском парке Пскова состоится единая общегородская массовая физкультурно-спортивная акция «Зарядка для всех». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Инструктор муниципального спортивного центра «Бригантина» проведёт массовую зарядку, затем псковичей ждёт спортивный флеш-моб, конкурсы и викторины на физкультурные темы. Подарком для участников станет показательное выступление «Первым будь» воспитанников отделения спортивной аэробики центра «Бригантина». Также планируется вручение золотых значков ГТО 30 учащимся школ города.

Мероприятие проводит комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи, Управления культуры и образования администрации Пскова.

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