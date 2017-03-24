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Культура

В Пскове появится городская концертная дирекция

Рабочая группа под руководством главы Пскова Ивана Цецерского сформировала предложения по созданию концертной дирекции города.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Предполагается, что концертная дирекция будет работать в форме муниципального автономного учреждения и будет подконтрольна Управлению культуры администрации  Пскова. При создании учреждения за основу будет взят опыт Великого Новгорода, где концертная дирекция осуществляет свою деятельность уже 8 лет.

В зону ответственности учреждения планируется ввести подготовку и проведение всех городских культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятия в рамках Международных ганзейских дней 2019 года. Представлен также проект Устава организации. Участники совещания сошлись во мнении, что кадровый состав дирекции должен быть сформирован из четырех специалистов.

Письмо с просьбой подготовить необходимый пакет учредительных документов будет направлено главе администрации Пскова Игорю Калашникову.

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