В Пскове появится городская концертная дирекция
Рабочая группа под руководством главы Пскова Ивана Цецерского сформировала предложения по созданию концертной дирекции города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Предполагается, что концертная дирекция будет работать в форме муниципального автономного учреждения и будет подконтрольна Управлению культуры администрации Пскова. При создании учреждения за основу будет взят опыт Великого Новгорода, где концертная дирекция осуществляет свою деятельность уже 8 лет.
В зону ответственности учреждения планируется ввести подготовку и проведение всех городских культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятия в рамках Международных ганзейских дней 2019 года. Представлен также проект Устава организации. Участники совещания сошлись во мнении, что кадровый состав дирекции должен быть сформирован из четырех специалистов.
Письмо с просьбой подготовить необходимый пакет учредительных документов будет направлено главе администрации Пскова Игорю Калашникову.