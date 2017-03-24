Регистрация участниц конкурса «Миссис Псков 2017» заканчивается 29 марта

18:21, 24 марта 2017, ПАИ

Регистрация женщин, желающих принять участие в конкурсе красоты и таланта «Миссис Псков 2017», заканчивается 29 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы. В связи с этим псковичкам советуют поторопиться и подать заявку на участие в ближайшие дни.

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​Напомним, на конкурс приглашаются замужние или разведенные женщины в возрасте от 25 до 55 лет.

«Вас ожидают волшебные преображения, фотосессии, увлекательная работа с педагогами и бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию», - заявили организаторы. Заявку на участие можно оставить здесь.

Официальная группа конкурса «Миссис Псков 2017» в соцсети «ВКонтакте». Телефон для справок 8-911-350-19-14.