С сегодняшнего дня в Псковской области установлен пожароопасный сезон в лесах

17:22, 24 марта 2017, ПАИ

С 24 марта в Псковской области установлен пожароопасный сезон в лесах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, соответствующее постановление издано в связи со сходом снежного покрова в целях предупреждения лесных пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей.

В лесничествах области вводится регулярное дежурство диспетчерской службы лесничеств. В случаях введения «Особого противопожарного режима», режима «Повышенная готовность» или режима «Чрезвычайная ситуация» дежурство будет осуществляться круглосуточно.

Арендаторам и лицам, использующим леса с целью заготовки древесины, напоминают о запрете очистки мест рубок огневым способом.

Жителей Псковской области призывают при посещении лесных массивов соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать сигареты, окурки, спички, не убедившись, что они надёжно потушены; не бросать горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки); при курении в автомобиле (при движении вне населённых пунктов) обязательно пользоваться пепельницей – не бросать окурки и спички в окно; при необходимости развести костёр тщательно выбирать место - не разводить костёр в захламлённых лесными материалами местах, среди густой сухой травы, в местах с большим количеством листового опада, вблизи кустарников и под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на местах рубок; выбирать место, защищённое от ветра; перед разведением костра очистить кострище до минерального слоя почвы с таким расчётом, чтобы полоса чёрной земли вокруг огня составляла не менее 50 см (со стороны, противоположной направлению ветра не менее 1 м); делать костёр компактным; не разводить сразу большой костёр - постепенно добавлять дрова; не оставлять костёр без присмотра длительное время; не добавлять в костёр длинных и толстых дров, если собираетесь уходить; после завершения использования костра, он должен быть тщательно засыпан землёй или залит водой до полного прекращения тления. Также запрещается оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.); засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; выжигание травы.

Напомним, с 2016 года в Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности. Также запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Прямая линия лесной охраны – 8-800-100-14-84.