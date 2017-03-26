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Общество

Шоу-рум в стиле ретро-свадьбы подготовит Мария Воробьёва для выставки «Свадьба EXPO`2017»

Шоу-рум в стиле ретро-свадьбы подготовит дизайнер, художник-кукольник Мария Воробьёва для выставки «Свадьба EXPO`2017». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала сама Мария.

Совместно с дизайнером Татьяной Даниловой художник планирует украсить экспозиционное пространство ретро-фотографиями, винтажными вещами, авторскими куклами. Также Мария Воробьёва проведёт мастер-класс по составлению коллажей с фотографиями и свадебными артефактами, которыми, например, могут стать украшения невесты, засушенный цветок из букета, кружево или перчатка. «Это будут воспоминания, оформленные в художественных образах», - уточнила мастер.

Также на стенде будут представлены свадебные сувениры и авторские украшения ручной работы от мастеров Псковского кукольного дома.

«В качестве иллюстрации к стенду выступит псковское трио «Mix» с популярными мелодиями 30-60-х годов прошлого века», - добавила Мария Воробьёва.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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