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Общество

По инициативе фракции «Единая Россия» администрация Пскова отчитается о ремонте дорог

27 марта на сессии Псковской городской Думы администрация города выступит с докладом о мерах, принимаемых по приведению улично-дорожной сети, скверов, парков и пешеходных дорожек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Такое решение приняла фракция «Единая Россия». Она направила его на рассмотрение думского комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Валерия Лесникова. Комитет единогласно одобрил рекомендацию вынести вопрос на сессию.

«Решение продиктовано наличием большого числа обращений граждан», - уточнили в пресс-службе.

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