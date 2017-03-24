Великолучане заполнили более 900 анкет «Единой России» по исследованию электоральных предпочтений

18:26, 24 марта 2017, ПАИ

24 марта в офис Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» поступили более девятисот анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, анкеты доставил заместитель секретаря Великолукского местного отделения «Единой России» Константин Максимов.

Инициатива проведения анонимного социологического опроса, посвящённого изучению мнения населения об электоральных предпочтениях потенциальных избирателей, принадлежит организаторам проекта «Школа кандидата «Единой России». В анкету входят вопросы о степени политической активности гражданина, его политической и общественной позиции, удовлетворённости деятельностью действующего депутата по территориальному округу, где проживает анкетируемый, о личных и профессиональных качествах будущего депутата, кому можно было бы доверить мандат народного избранника.

Таким образом, в результате соцопроса, проводимого в местных отделениях партии «Единая Россия» в районных центрах и населённых пунктах региона, должны определиться критерии соответствия кандидатов на осуществление депутатских полномочий, отображающие предпочтительные ожидания жителей Псковской области.