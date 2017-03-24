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В Ледовом дворце Пскова проходит Международный турнир по хоккею «Рубеж»

В Ледовом дворце Пскова проходит Международный турнир по хоккею «Рубеж» среди команд 2006 года рождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Расписание турнира:

Пятница, 24 марта

12:45-13:45 – «Торнадо» (Псков) – «Лицей 369» (Санкт-Петербург)

14:00-15:00 – «СДЮШОР» (Минск) – «Айсберг» (Когалым)

15:15-16:15 – «Ледовая Дружина» (Петербург) – «Айсберг» (Шебекино)

16:30-17:30 – «Торнадо» (Псков) – «СДЮШОР» (Минск)

17:45-18:45 - «Лицей 369» - «Ледовая Дружина» (Петербург)

19:00-20:00 – «Айсберг» (Когалым) – «Айсберг» (Шебекино)

 

Суббота, 25 марта

8:15-9:15 – «Ледовая Дружина» (Петербург) – «Торнадо» (Псков)

9:30-10:30 – «Айсберг» (Шебекино) – «СДЮШОР» (Минск)

10:45-11:45 – «Лицей 369» (Петербург) – «Айсберг» (Когалым)

12:00-13:00 – «СДЮШОР» (Минск) – «Ледовая Дружина» (Петербург)

13:15-14:15 – «Айсберг» (Шебекино) – «Лицей 369» (Петербург)

14:30-15:30 – «Торнадо» (Псков) – «Айсберг» (Когалым)

 

Воскресенье 26 марта

8:15-9:15 – «Айсберг» (Когалым) – «Ледовая Дружина»

9:30-10:30 – «СДЮШОР» (Минск) – «Лицей 369» (Петербург)

10:45-11:45 – «Торнадо» (Псков) – «Айсберг» (Шебекино)

11:45-12:00 – закрытие турнира

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