В Ледовом дворце Пскова проходит Международный турнир по хоккею «Рубеж»
В Ледовом дворце Пскова проходит Международный турнир по хоккею «Рубеж» среди команд 2006 года рождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Расписание турнира:
Пятница, 24 марта
12:45-13:45 – «Торнадо» (Псков) – «Лицей 369» (Санкт-Петербург)
14:00-15:00 – «СДЮШОР» (Минск) – «Айсберг» (Когалым)
15:15-16:15 – «Ледовая Дружина» (Петербург) – «Айсберг» (Шебекино)
16:30-17:30 – «Торнадо» (Псков) – «СДЮШОР» (Минск)
17:45-18:45 - «Лицей 369» - «Ледовая Дружина» (Петербург)
19:00-20:00 – «Айсберг» (Когалым) – «Айсберг» (Шебекино)
Суббота, 25 марта
8:15-9:15 – «Ледовая Дружина» (Петербург) – «Торнадо» (Псков)
9:30-10:30 – «Айсберг» (Шебекино) – «СДЮШОР» (Минск)
10:45-11:45 – «Лицей 369» (Петербург) – «Айсберг» (Когалым)
12:00-13:00 – «СДЮШОР» (Минск) – «Ледовая Дружина» (Петербург)
13:15-14:15 – «Айсберг» (Шебекино) – «Лицей 369» (Петербург)
14:30-15:30 – «Торнадо» (Псков) – «Айсберг» (Когалым)
Воскресенье 26 марта
8:15-9:15 – «Айсберг» (Когалым) – «Ледовая Дружина»
9:30-10:30 – «СДЮШОР» (Минск) – «Лицей 369» (Петербург)
10:45-11:45 – «Торнадо» (Псков) – «Айсберг» (Шебекино)
11:45-12:00 – закрытие турнира