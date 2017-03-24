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Общество

В администрации Пскова прошёл приём по вопросу переселения граждан из аварийного жилья

Гражданам, которые отказываются от расселения из аварийного жилья, необходимо обратиться в суд для признания их домов пригодными для проживания. Такое разъяснение было дано сегодня, 24 марта, заявителям, пришедшим к и.п. главы администрации Пскова Татьяне Ивановой на прием по личным вопросам. Псковичи, проживающие в домах №6 и №8 по Милевскому переулку, уверены - их жилища нельзя назвать ветхими и аварийными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Дом № 6 трехквартирный, № 8 - двухквартирный: одна половина каждого здания конца 1950-х годов постройки находится в частной собственности, другая - принадлежит муниципалитету, проживают наниматели. У строений общий фундамент и крыша. Заявители пояснили, что ими был выполнен ремонт, условия проживания их устраивают.

И.п. главы администрации Пскова Татьяна Иванова пояснила, что согласно документам БТИ еще в 1985 и 1989 годах оба дома имели износ конструкций свыше 50%, наблюдалось растрескивание кладки фундамента, образовались вертикальные трещины по фасаду во всю высоту строения, наблюдался износ балок кровли. В 2011 году оба дома были признаны аварийными и подлежащими сносу, в 2013 году, согласно сведениям от управляющей организации, техническое состояние этих домов не изменилось, в БТИ также нет никакой документации, свидетельствующей об улучшении состояния конструкций этих домов. «На основании имеющихся документов в 2013 году дома по Милевскому переулку 6 и 8 были включены в областную программу Переселения граждан из ветхого и аварийного жилья от города Пскова вместе с еще 24-мя домами. На тот момент от вас отказов не поступало», - отметила и.п. главы администрации.

Татьяна Иванова уточнила, что письменные отказы от участия в программе двух собственников датированы 2014 годом: «Вместе с тем, граждане не могут подтвердить документально факт проведённого ими капитального ремонта (именно он может повлиять на улучшение состояния несущих конструкций): проекта реконструкции нет, за разрешением на ее проведение в муниципалитет никто не обращался».

Заявитель уточнил, что по факту ремонт был: менялись полы, клеились обои, обновлен потолок, установлены новые окна.

И.п. главы администрации Пскова подытожила, что в сложившихся обстоятельствах признать дом не аварийным и не подлежащим сносу может суд. Если же судебное решение будет не в пользу заявителей, они будут расселены, поскольку состояние жилья угрожает жизни и здоровью людей.

 

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