Госдума разрешила без суда блокировать сайты с объявлениями о продаже водки

20:21, 24 марта 2017, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий внесудебную блокировку интернет-сайтов, содержащих предложения о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом, передает «Росбалт».

Как следует из проекта, такие сайты попадут в число запрещенных. Блокировка сайтов по суду занимает много времени, пояснили в Госдуме. В итоге пока решается вопрос о закрытии одного сайта появляются десятки новых.

Также вносятся поправки КоАП, предусматривающие ответственность за распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом. Согласно документу, публикация такого объявления для граждан обернется штрафом от 3 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юрлиц — от 400 до 1 млн рублей.