В Великих Луках начался ремонт асфальтового покрытия улиц и дорог

20:29, 24 марта 2017, ПАИ

С началом теплых дней на улицах и дорогах города Великие Луки начался ремонт асфальтового покрытия. Сегодня, 24 марта, сотрудники МУП «ДСУ» работали на проезжей части ул. Некрасова, которая была повреждена в результате ремонта теплотрассы. На этом участке был положен новый асфальт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что с 1 по 10 марта комиссия из представителей УЖКХ и ДСУ провела обследование с целью оценки состояния улично-дорожной сети. В результате выявлены все проблемные места, составлен план ремонта и содержания дорожно-уличной сети на весенний период.

Как пояснил и.о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк, обычно асфальтовый завод запускали в конце апреля, но прогноз погоды в этом году позволили планировать работы уже с 20 марта. Предусмотрены три вида ремонтов: с использованием БЦМ, с выпиловкой и ремонт локальными картами. При наличии благоприятной погоды работники МУП «ДСУ» будут работать и в выходные дни.

В целом в этом году предусмотрено отремонтировать с применением БЦМ 2000 кв. м. асфальтобетонного покрытия, метраж ямочного ремонта с опиловкой составит 2500 кв.м., с применением фрезерования будут отремонтированы еще 8000 кв.м. дорожного полотна.

Предусмотрен текущий ремонт пр. Гагарина от ул. Зверева до автовокзала, здесь будет проведено фрезерование старого полотна с последующим укладыванием нового асфальта. Как пояснил Юрий Власюк, ранее этот участок был отремонтирован в 2007 году, то есть ямочный ремонт продержался почти 10 лет. Также в первостепенных планах – аналогичный ремонт ул. Вокзальной от пр. Гагарина до кольца на ул. Гражданской и ремонт пр. Октябрьского от пр. Ленина до пр. Гагарина (район Смоленского рынка).

Кроме того, в этом году будет проведен капитальный ремонт тротуара по ул. Новосокольнической в сторону молочного комбината. Здесь, помимо обустройства пешеходной части, будет установлено барьерное ограждение для безопасности людей.

Таким образом, руководство города во главе с Николаем Козловским ставит ремонт и развитие дорожной сети одной из своих приоритетных задач в сфере инфраструктуры. Уже сейчас на великолукских улицах появились рабочие и техника, с тем, чтобы к лету автолюбители могли спокойно передвигаться по городским магистралям.