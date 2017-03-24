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Общество

В Пскове прошёл день бесплатной юридической помощи

В Пскове прошел день бесплатной юридической помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Ассоциации юристов. В конце 2013 года он получил статус международного. И сейчас в нем участвуют более 1500 общественных приемных, клиник и центров бесплатной юридической помощи во всех регионах России и ряде зарубежных стран.

«Мы проводим день открытых дверей каждый квартал, - говорит руководитель аппарата Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева.- Приглашаем социально-незащищенных граждан и бесплатно консультируем по любому вопросу (за исключением коммерческих сделок и уголовного права). Это одно из наших приоритетных направлений работы».

В Пскове сложилась практика привлечения к подобным консультациям корпуса профессиональных юристов, представителей юридического бизнеса, адвокатов, нотариусов.

«В чем-то такие дни похожи друг на друга, и мы видим постоянный круг вопросов, интересующих граждан,- продолжает Лебедева.- Сюда можно отнести, например, консультации по наследственному праву, имущественным спорам, вопросам льготного обеспечения, ЖКХ. Случаются и неожиданные вопросы. Бывает, как сегодня, оказываем психологическую помощь. Но не бывает так, чтобы человек ушел с пустыми руками, не получил разъяснение или совет по своей жизненной проблеме».

Следует заметить, что в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов успешно функционируют и выездные приемные для оказания правовой помощи гражданам.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8953 235 67 67.  

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