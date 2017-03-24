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Общество

В Невельском районе прошёл профилактический противопожарный рейд

Сегодня, 24 марта, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в жилом секторе деревень Дубище и  Борки Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ходе данного рейда осуществлен подворовой обход 10 домовладений, под роспись проинструктировано 10 человек, распространено 20 листовок, а также проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в весенне-летний период.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Невельского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов, доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в пожароопасный период.

Кроме того, сотрудники ведомства провели занятие на противопожарную тематику с учащимися 4-х классов МОУ СОШ № 5 им. В.В. Смирнова города Невеля.

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