«Брак за сутки» теперь можно заключить на всей Украине

21:03, 24 марта 2017, ПАИ

Кабинет министров Украины распространил пилотный проект упрощенной регистрации брака за сокращенный срок на всю территорию страны. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции, пишет Росбалт.

Согласно сообщению, правительство поддержало разработанный министерством проект распоряжения, который обеспечил возможность расширения пилотного проекта «Брак за сутки» на всю Украину.

«Распространение пилотного проекта на территории других населенных пунктов, в частности сел, позволит максимально приблизить соответствующую административную услугу к потребителям, создав благоприятные условия для ее получения», — говорится на сайте.

Также сообщается, что целью данной инициативы является «создание благоприятных условий для получения физическими лицами админуслуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния для реализации гарантированного государством права на брак».

Ранее услуга регистрации брака по упрощенной процедуре в сокращенный срок действовала в 20 населенных пунктах, в том числе Киеве, Львове, Херсоне и городах на востоке Украины. Данным сервисом с момента запуска 29 июля 2016 года воспользовались 5 630 пар.

Напомним, согласно закону, брак на Украине можно было зарегистрировать по окончании одного месяца со дня подачи соответствующего заявления.