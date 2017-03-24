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Спорт

Сборная России по футболу проиграла Кот д’Ивуару в товарищеском матче

Футболисты сборной России проиграли в товарищеском матче команде Кот-д’Ивуара. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 0:2. Голы забили Жонатан Коджиа (30-я минута) и Уилфрид Заа (70). Команда России впервые проиграла африканской сборной. До сегодняшнего дня в 14 играх с командами из Африки российские футболисты добились 10 побед и 4 ничьих, сообщает Коммерсант.

Напомним, в сегодняшнем матче главный тренер сборной Россси Станислав Черчесов не смог использовать обоих лучших бомбардиров российского чемпионата — Федора Смолова из «Краснодара» и Артема Дзюбу из «Зенита». 28 марта в Сочи состоится еще один товарищеский матч россиян — против команды Бельгии.

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