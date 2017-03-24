В Пскове стартовала Неделя детской книги - 2017

21:18, 24 марта 2017, ПАИ

Неделя детской книги — это праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник радости и встреч с любимыми книгами, праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу. В Пскове Неделя детской книги стартовала 24 марта в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева фестивалем «Зеленые сказки Марфы Соколич». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В этот день площадки библиотеки были красочно украшены: воздушные шары, занимательные фигурки, детские рисунки создавали атмосферу праздника. Еще накануне праздника в фойе библиотеки разместилась выставка картин учащихся художественного отделения Детской школы искусств г. Пскова «Красота родной земли».

Ведущая и Маленький принц, который специально прилетел в гости с соседней планеты, рассказали собравшимся об истории праздника и о тех мероприятиях, которые юные псковичи смогут посетить в дни школьных каникул в библиотеках города. Также ведущая рассказала Маленькому принцу, что у нас любят и оберегают природу, и неслучайно 2017 год в России объявлен Годом экологии.

Все знают, что фестиваль – это праздник, на котором представлены разные виды творчества. Первыми свое музыкальное творчество представили участники ансамбля народной песни «Горенка». Затем ребята узнали о писательнице Марфе Соколич – авторе замечательных сказок и о конкурсе «Про зеленые леса и природе чудеса», который проводили библиотеки города. Конкурс проходил по трем номинациям: литературное творчество, иллюстрация и творчество в электронном виде, в нем приняли участие более 200 детей. Самым долгожданным стало объявление победителей конкурса и вручение призов. Победители читали свои сказки, а на экране дети увидели иллюстрации к сказкам и мультфильмы, созданные по творчеству Марфы Соколич.

Юные зрители не остались в стороне: в течение праздника дети приняли самое активное участие в интерактивных викторинах по детским книгам и увидели представление четвероногих питомцев клуба «Юный кинолог».

Завершили праздничную программу юные актеры студии «Позитив», представив зрителям мини-спектакль «Весенняя сказка».

Централизованная библиотечная система благодарит за оказанную спонсорскую помощь и предоставленные подарки победителям.

Фестиваль получился ярким и насыщенным. Неделю напролет будет длиться Книжкина неделя в библиотеках г. Пскова. Ежедневно в библиотеках будут проходить интересные встречи, литературные викторины и знакомство с новыми книгами. План Недели можно посмотреть на сайте Центральной библиотечной системы.