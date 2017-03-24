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Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательном присвоении «звезд» гостиницам России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц в соответствии с количеством «звезд», сообщает «РИА Новости». Этот документ дополняет закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» понятиями «гостиничные услуги», «гостиница и иное средство размещения» и «классификация объектов туристской индустрии».

Законопроект предполагает поэтапное введение обязательной классификации российских гостиниц и присвоение им «звезд». В настоящее время классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществляется в добровольном порядке. Документ запрещает предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

В случае принятия документа с 1 января 2018 года новое правило начнет действовать в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года — для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров и с 1 января 2020 года — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения. Перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ужесточить ответственность за необоснованное завышение класса гостиниц. С нового года сертификат звездности должны получить отели во всех городах, принимающих чемпионат мира по футболу, а потом постепенно и все другие гостиницы страны.

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