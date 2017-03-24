Госдума пытается определить правовой статус самозанятых граждан

21:47, 24 марта 2017, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, касающийся правового статуса физических лиц, оказывающих на индивидуальной основе по найму некоторые виды услуг физическим лицам без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), передает «Росбалт».

По действующему законодательству для осуществления любого вида приносящей доход деятельности гражданин должны быть зарегистрирован в качестве ИП, что влечет выполнение многочисленных требований законодательства.

Представляется, что при осуществлении некоторых видов приносящей доход деятельности граждане могут быть освобождены от необходимости несения обременительных обязанностей, установленных для ИП, считают в Госдуме. С этой целью в Гражданский кодекс вносятся изменения, позволяющие в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности специальным законом определить условия, при которых граждане могут осуществлять такую деятельность без государственной регистрации в качестве ИП.

Отметим, законопроект предусматривает лишь законодательную возможность работать в качестве самозанятых без регистрации в качестве ИП. Таким образом, документ не содержит перечисления соответствующих видов предпринимательской деятельности.

Тем временем в Госдуме полагают, что принятие закона позволит упростить гражданам условия для занятия предпринимательством, а государству осуществлять контроль, так как нововведение «исключит желание скрывать свои доходы».