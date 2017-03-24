0
20:54
В Невельском районе прошёл профилактический противопожарный рейд
19:59
В администрации Пскова прошёл приём по вопросу переселения граждан из аварийного жилья
18:22
Ночью 25 марта температура воздуха в Псковской области опустится до -6
18:21
Регистрация участниц конкурса «Миссис Псков 2017» заканчивается 29 марта
17:22
С сегодняшнего дня в Псковской области установлен пожароопасный сезон в лесах
17:02
Гигантские цветы из изолона увидят псковичи на выставке «Свадьба EXPO`2017»
16:59
Мужчина на кухне - 2.0. № 7: Фасоль по-пьемонтски (ФОТО, ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Госдума пытается определить правовой статус самозанятых граждан

Госдума приняла в первом чтении законопроект, касающийся правового статуса физических лиц, оказывающих на индивидуальной основе по найму некоторые виды услуг физическим лицам без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), передает «Росбалт».

По действующему законодательству для осуществления любого вида приносящей доход деятельности гражданин должны быть зарегистрирован в качестве ИП, что влечет выполнение многочисленных требований законодательства.

Представляется, что при осуществлении некоторых видов приносящей доход деятельности граждане могут быть освобождены от необходимости несения обременительных обязанностей, установленных для ИП, считают в Госдуме. С этой целью в Гражданский кодекс вносятся изменения, позволяющие в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности специальным законом определить условия, при которых граждане могут осуществлять такую деятельность без государственной регистрации в качестве ИП.

Отметим, законопроект предусматривает лишь законодательную возможность работать в качестве самозанятых без регистрации в качестве ИП. Таким образом, документ не содержит перечисления соответствующих видов предпринимательской деятельности.

Тем временем в Госдуме полагают, что принятие закона позволит упростить гражданам условия для занятия предпринимательством, а государству осуществлять контроль, так как нововведение «исключит желание скрывать свои доходы».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Невельском районе прошёл профилактический противопожарный рейд
24 марта 2017
В Невельском районе прошёл профилактический противопожарный рейд
В администрации Пскова прошёл приём по вопросу переселения граждан из аварийного жилья
24 марта 2017
В администрации Пскова прошёл приём по вопросу переселения граждан из аварийного жилья 1
Ночью 25 марта температура воздуха в Псковской области опустится до -6
24 марта 2017
Ночью 25 марта температура воздуха в Псковской области опустится до -6
Регистрация участниц конкурса «Миссис Псков 2017» заканчивается 29 марта
24 марта 2017
Регистрация участниц конкурса «Миссис Псков 2017» заканчивается 29 марта 1
С сегодняшнего дня в Псковской области установлен пожароопасный сезон в лесах
24 марта 2017
С сегодняшнего дня в Псковской области установлен пожароопасный сезон в лесах
Гигантские цветы из изолона увидят псковичи на выставке «Свадьба EXPO`2017»
24 марта 2017
Гигантские цветы из изолона увидят псковичи на выставке «Свадьба EXPO`2017»
Огромное сердце из печенья и зефирного крема приготовит на выставке «Свадьба EXPO`2017» мастерская «Хлебосол»
24 марта 2017
Огромное сердце из печенья и зефирного крема приготовит на выставке «Свадьба EXPO`2017» мастерская «Хлебосол»
Договор на выгодных условиях предложит фотограф Ирина Екимова гостям выставки «Свадьба EXPO`2017»
24 марта 2017
Договор на выгодных условиях предложит фотограф Ирина Екимова гостям выставки «Свадьба EXPO`2017»

Идет загрузка...