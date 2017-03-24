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Культура

Грузинское застолье признали памятником нематериальной культуры

Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры, сообщает «Грузия Online» со ссылкой на соответствующий приказ национального агентства по сохранению культурного наследия.

Документ вступил в силу после публикации. «Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия традиционному грузинскому застолью/культуре трапезы (картули супра)», – говорится в приказе.

Из документа следует, что он может быть обжалован заинтересованной стороной в течение месяца после официального ознакомления в грузинском министерстве культуры и охраны памятников.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО признала бельгийское пиво нематериальным культурным наследием.

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