Грузинское застолье признали памятником нематериальной культуры
Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры, сообщает «Грузия Online» со ссылкой на соответствующий приказ национального агентства по сохранению культурного наследия.
Документ вступил в силу после публикации. «Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия традиционному грузинскому застолью/культуре трапезы (картули супра)», – говорится в приказе.
Из документа следует, что он может быть обжалован заинтересованной стороной в течение месяца после официального ознакомления в грузинском министерстве культуры и охраны памятников.
Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО признала бельгийское пиво нематериальным культурным наследием.