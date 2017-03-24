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Общество

Депутат предложил запретить «Пусть говорят»

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин, вошедший в парламентскую группу, разрабатывающую комплексный законопроект о защите детей от сексуальных преступлений, предложил запретить передачу «Пусть говорят». Это связано с тем, что на подобных шоу, по мнению парламентария, «любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних», пишет в пятницу, 24 марта, kp.ru.

«Считаю, что, когда речь идет о защите детей от всякого рода извращенцев-нелюдей, никакие компромиссы не допустимы», — подчеркнул Горелкин, добавив, что к концу месяца должен появиться первый вариант законопроекта.

В рабочую группу по обсуждению документа, автором которого является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, вошли депутаты, представители МВД, психиатры, педагоги и психологи. В проекте закона, в частности, предлагается повысить уголовную ответственность за серийные преступления против половой неприкосновенности, законодательно закрепить повышенную уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к сексу через интернет и отменить срок давности по преступлениям сексуального характера против детей.

21 марта сообщалось, что Яровая предложила дополнить законопроект нормой об обязательной геномной регистрации всех обвиняемых в педофилии и пожизненном административном надзоре за ними.

«Пусть говорят» — российское ток-шоу с Андреем Малаховым, выходит на Первом канале с 2001 года. Несколько недавних выпусков передачи были посвящены истории Дианы Шурыгиной, несовершеннолетней жительницы Ульяновска, за изнасилование которой 21-летний молодой человек получил три года колонии. После выпусков программы девушка обрела популярность в сети и стала видеоблогером.

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