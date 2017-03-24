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Общество

Госдума разрешила закупки юруслуг у единственного поставщика

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность осуществления закупки у единственного поставщика юридических услуг, передает «Росбалт».

Законопроект повысит степень защиты интересов РФ в иностранных и международных судах, так позволит оперативно проводить необходимые закупки, отмечается в пояснительной записке к документу.

Также предлагается освободить заказчика от обязанности обосновывать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Заказчик также будет вправе не привлекать экспертов или экспертные организации к проведению экспертизы оказанной услуги.

Изменения были разработаны Минэкономразвития, следует из сопроводительных материалов к проекту.

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