Госдума разрешила закупки юруслуг у единственного поставщика

22:17, 24 марта 2017, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность осуществления закупки у единственного поставщика юридических услуг, передает «Росбалт».

Законопроект повысит степень защиты интересов РФ в иностранных и международных судах, так позволит оперативно проводить необходимые закупки, отмечается в пояснительной записке к документу.

Также предлагается освободить заказчика от обязанности обосновывать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Заказчик также будет вправе не привлекать экспертов или экспертные организации к проведению экспертизы оказанной услуги.

Изменения были разработаны Минэкономразвития, следует из сопроводительных материалов к проекту.