Толстой сравнил современный Евросоюз с поздним СССР

22:45, 24 марта 2017, ПАИ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сравнил современный Европейский союз с СССР позднего периода, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в Белграде, где принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных жертвам бомбардировок Югославии.

«Европейский союз сегодня похож на СССР позднего времени, когда ни одно решение невозможно было принять самостоятельно, когда бюрократическая машина не учитывала никакие национальные интересы. И чем это кончилось, мы знаем», — цитирует слова политика его пресс-служба.

Толстой отметил, что «пока, кроме общества потребления и защиты ЛГБТ-сообщества, они ничего нового не предложили миру».

Ранее Толстой заявил, что хочет предостеречь европейских коллег от воспроизведения штампов и клише в отношении России из СМИ.