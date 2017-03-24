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Политика

Толстой сравнил современный Евросоюз с поздним СССР

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сравнил современный Европейский союз с СССР позднего периода, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в Белграде, где принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных жертвам бомбардировок Югославии.

«Европейский союз сегодня похож на СССР позднего времени, когда ни одно решение невозможно было принять самостоятельно, когда бюрократическая машина не учитывала никакие национальные интересы. И чем это кончилось, мы знаем», — цитирует слова политика его пресс-служба.

Толстой отметил, что «пока, кроме общества потребления и защиты ЛГБТ-сообщества, они ничего нового не предложили миру».

Ранее Толстой заявил, что хочет предостеречь европейских коллег от воспроизведения штампов и клише в отношении России из СМИ.

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