Сегодня в России празднуют День работника культуры

09:13, 25 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 25 марта, в России отмечается День работника культуры. Указ об установлении этой праздничной даты президент России Владимир Путин подписал 27 августа 2007 года, пишет calend.ru.

О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил министр культуры РФ Александр Соколов. Тогда он пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, также министр обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».

По мнению академика Дмитрия Лихачева, культура является «главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни», в ней кристаллизуется все то, чем живет человек, что волнует его в общественной и личной жизни, составляет содержание его идеалов, мыслей, чувств.

Отметим, что в России есть и другие профессиональные праздники, связанные с культурой и искусством — День музеев, День российской печати, День российского кино, Общероссийский день библиотек и другие.